Звезда шоу «Голос» попал в страшное ДТП

Американский певец, бывший участник шоу "Голос" (The Voice) Дилан Картер попал в страшное ДТП и не выжил. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автокатастрофа с участием Картера произошла вечером 25 апреля в округе Коллетон в штате Южная Каролина, США. В результате звезда "Голоса" получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

Другие подробности ДТП не приводятся.

Первой о смерти артиста сообщила некоммерческая организация The Local Voice, которая помогает женщинам, больным раком. "С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Дилана Картера, соучредителя The Local Voice, талантливого музыканта и человека, который так много значил для нашего сообщества. (...) Своей музыкой, своей добротой и своей улыбкой он объединял людей", - говорилось в заявлении компании.

Дилан Картер был участником 24-го сезона "Голоса", транслировавшегося на американском телеканале NBC в 2023 году. Он впечатлил членов жюри исполнением песни Уитни Хьюстон I Look to You. После съемок в шоу он ездил по стране с выступлениями.