66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

Ведущий британской программы о дизайне, архитектуре и строительстве "Истории дизайна" (Grand Designs) Кевин МакКлауд рассказал, что борется с артритом. О том, что он перестал скрывать тяжелую болезнь, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 66-летнего МакКлауда, у него диагностировали артрит обеих рук. Ведущий пожаловался, что из-за недуга ему тяжело держать в руках инструменты, которые необходимы для его работы. "Мне приходится быть очень осторожным при использовании электроинструментов и топоров, с которыми у меня прежде все было в порядке", - заявил он.

Ведущий также признался, что испытывает боли в разных частях тела, чего раньше с ним не было. "Есть вещи, которые я не могу делать, хотя мог делать пять лет назад. Я старею", - добавил он. При этом МакКлауд подчеркнул, что, несмотря на плохое самочувствие, планирует и дальше сниматься в шоу "Истории дизайна".