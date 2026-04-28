Раскрыта стоимость обручального кольца Зои Кравиц

Обручальное кольцо голливудской актрисы Зои Кравиц может стоить до $800 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на ювелира и генерального директора компании Rare Carat Аджай Ананд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ананд рассказала, что центральный бриллиант, который украшает кольцо, размером от 10 до 12 каратов, поэтому цена за украшение может достигать $800 тысяч. Специалист также предположила, что при изготовлении изделия было использовалось желтое золото.

Эксперт из компании Lorel Diamonds Лаура Тейлор, в свою очередь, считает, что обручальное кольцо Зои Кравиц может стоить до $600 тысяч. Она предположила, что украшение было изготовлено любимым ювелиром актрисы Джессикой МакКормак.