Лиза Кудроу об унижениях на съемках «Друзей»

Актриса Лиза Кудроу рассказала в интервью The Times о проявлениях токсичной маскулинности в команде сценаристов "Друзей", состоявшей преимущественно из мужчин.

По словам Кудроу, сценаристы могли резко критиковать актеров, если сцена не вызывала идеальной реакции у живой аудитории из 400 человек.

"Они могли сказать: "Эта стерва вообще читать умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику", - вспомнила Кудроу.

Еще одним неприятным моментом были разговоры сценаристов в комнате отдыха: по словам знаменитости, коллеги по проекту допоздна обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

"Это было тяжело", - призналась актриса.

Издание Deadline напоминает, что история Кудроу перекликается с событиями 1999 года, когда ассистентка сценаристов Амани Лайл подала в суд на трех коллег за сексуальные домогательства.

Женщина утверждала, что была вынуждена слушать подобные разговоры. Однако тогда суд не встал на ее сторону, посчитав высказывания частью творческого процесса, а не целенаправленными домогательствами.