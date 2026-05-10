Дуа Липа подала в суд на Samsung

Певица Дуа Липа подала иск в суд против компании Samsung за использование ее фото без разрешения.

Дуа Липа требует компенсацию в размере $15 миллионов, утверждая, что Samsung начала использовать ее фото на коробках телевизоров с прошлого года. Когда певица узнала об этом, она потребовала, чтобы компания прекратила делать это. В иске утверждается, что Samsung отнеслась к этому требованию "пренебрежительно и бессердечно".

Поп-исполнительница утверждает, что использование ее фото могло повлиять на продажи телевизоров. В качестве доказательств приведены цитаты поклонников артистки в X (бывший Twitter).

"Я даже не планировал покупать телевизор, но увидел коробку и решил его приобрести", "Я бы купила этот телевизор только потому, что на нем Дуа Липа", - цитируется в иске.

Компания Samsung пока не комментировала новость о том, что артистка подала иск в суд.