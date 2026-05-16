Барбара Палвин объявила о беременности

"Ангел" Victoria's Secret, модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые станут родителями.

Пара объявила новость при выходе на красную ковровую дорожку на премьере французского фильма "Параллельные истории" в рамках Каннского кинофестиваля. Модель предпочла для выхода пышное голубое платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и кольца с бриллиантами. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж. Дилан Спроус появился на публику в черном костюме с белой рубашкой.

Позже пара опубликовала снимок с УЗИ, подтвердив беременность модели в социальных сетях.