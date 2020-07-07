В Азербайджане главврач и пять медсестер заразились COVID-19

В Азербайджане еще один врач заразился COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, результаты теста на коронавирус главного врача Бейлаганской центральной районной больницы Али Мамедова оказались положительными.

Он был помещен в Центральную больницу нефтяников в Баку. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

Али Мамедов сообщил АПА, что неделю назад после обнаружения у него вируса COVID-19 его госпитализировали в одну из столичных больниц. Он отметил, что результаты лечения считает удовлетворительными: "Иногда бывает трудно дышать. В таком случае дают кислород. Иногда повышается температура, но состояние стабильное. У членов моей семьи COVID-19 выявлен не был. Однако результаты тестов 5 медсестер из Бейлаганской центральной районной больницы также оказались положительными. Они были помещены в другие больницы".