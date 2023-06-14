Важная новость для пассажиров поезда Баку-Агстафа-Баку

С 3 июля скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку будет курсировать по новому графику.

Об этом сообщили в среду Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, поезд ежедневно будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:45, прибывать в Агстафу в 13:42, а в обратном направлении поезд будет отбывать в 18:15 и прибывать в Баку в 23:15.