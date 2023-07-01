Хорошая новость от АЖД для жителей этого района

С 3 июля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует дополнительный рейс по маршруту Баку-Сабунчи-Баку для удовлетворения пассажирского спроса на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, поезд, отправляющийся из Баку в 08:25, будет прибывать на станцию "Сабунчи" в 08:42. Время отбытия в обратном направлении - 08:52, прибытия на Бакинский железнодорожный вокзал - 09:07.

В то же время с учетом того, что поезд Агстафа-Баку прибывает в столицу в 23:15, вносится изменение в график движения последнего пассажирского состава, отправляющегося в 22:45 по направлению Баку-Пиршаги-Сумгайыт. Согласно обновленному расписанию, с 3 июля поезд в этом направлении будет отправляться в 23:45.

Кроме того, рейсы, выполняемые в будние дни в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт в 13:30 и в направлении Сумгайыт-Пиршаги-Баку в 14:30, в выходные и нерабочие дни будут осуществляться в те же часы.