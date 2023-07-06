Хорошая новость от АЖД для пассажиров Баку-Агстафа-Баку

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 8-9 июля 2023 года дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Как сообщает в четверг Day.Az, поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала 8-9 июля в 08:25, прибудет в Агстафу в 13:22. Поезд, отправляющийся в эти дни дополнительным рейсом из Агстафы в 17:10 в обратном направлении, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:10.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:42, а поезд, отправляющийся в Баку в 18:15 в обратном направлении, прибывает в 23:15.

Стоимость проезда (стандартные места) по маршруту Баку-Агстафа составляет 17 манатов, Баку - Говлар - 16 манатов, Баку - Товуз -16 манатов, Баку -Гянджа - 15 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search/).