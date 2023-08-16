Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 19-20 августа 2023 года дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Как сообщает в среду Day.Az, поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 в Агстафу, совершит в указанные дни дополнительный рейс в обратном направлении в 17:10.

"Поезда маршрута Баку-Агстафа-Баку отправляются ежедневно по традиционному графику из Баку в 08:45, а из Агстафы - в 18:15", - говорится в сообщении.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало осуществлять перевозку пассажиров по этому маршруту с 18 марта 2023 года.