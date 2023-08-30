https://news.day.az/society/1593642.html На ключевой дороге будут проводиться работы - вниманию водителей
На ключевой дороге будут проводиться работы - вниманию водителей
На участке проспекта Нефтчиляр - от Бакинского морского вокзала до улицы Юсифа Сафарова начнутся работы по нанесению дорожной разметки, передает Day.Az.
Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Сообщается, что с учетом интенсивности движения работы будут проводиться поочередно в дневное и ночное время. Нанесение линий горизонтальной разметки будет вестись с 10:00 до 16:00 и с 23:00 30 августа до 05:00 31 августа. В связи с этим движение по отдельным полосам будет частично ограничено.
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