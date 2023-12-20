В новогодние праздники в регионы Азербайджана назначены дополнительные ж\д рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в новогодние праздники назначает дополнительные рейсы в регионы страны.

Как сообщили в среду Day.Az в АЖД, 31 декабря 2023 года, а также 1, 2, 5 и 6 января 2024 года поезд, следующий по маршруту Баку-Агстафа-Баку, будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:50, а из Агстафы - в 16:30. Поезда также будут курсировать по традиционному графику. В случае возникновения дополнительного спроса планируется назначение новых рейсов в этом направлении.

Согласно информации, с 30 декабря по 6 января поезд, следующий по маршруту Баку-Габала-Баку, будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу ежедневно в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

На официальном сайте АЖД (www.ady.az) можно ознакомиться с расписанием поездов, а также приобрести билеты (либо скачать приложение "ADY Mobile").

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