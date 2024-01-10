Продолжаются пенсионные выплаты семьям лиц, погибшим в локальных антитеррористических мероприятиях

В Азербайджане продолжаются пенсионные выплаты членам семей лиц, погибших в антитеррористических мероприятиях локального характера.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

"В некоторых случаях документы на выплаты собирают сотрудники фонда. Платежи устанавливаются в проактивном порядке. Выдача платежей участникам этих мероприятий, осуществляется по мере внесения их данных в подсистему "Зафар". Никаких задержек в этом процессе быть не может", - сказал Г.Мамишов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана сложили оружие, покинули боевые позиции и военные посты и полностью разоружились. Формирования вооруженных сил Армении покинули территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования были распущены.

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