На Бакинский марафон зарегистрировалось более 15 тысяч участников

Завершилась регистрация на "Бакинский марафон - 2024", который пройдет 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, на организуемый в седьмой раз Бакинский марафон зарегистрировалось более 15 тысяч участников.

Ожидается, что в марафоне примут участие более 200 почетных гостей и свыше 6 тысяч студентов. Помимо граждан Азербайджана, среди зарегистрировавших есть также иностранцы, в том числе те, что живут и работают в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Маршрут марафона: Площадь государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - Бакинский бульвар Белый город - улица Хагани Рустамова - Бакинский бульвар Белый город - проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр - Баиловский круг - Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (позади Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь государственного флага.

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