В Азербайджане ухудшится погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днём местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что температура воздуха ночью составит 20-24°C, днём - 27-31°C. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75 процента, днём - 50-55 процента.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°С, днем ​​28-33°С, в горах ночью 9-14°С, днем ​​16-21°С.