Стало известно, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду

"Манчестер Юнайтед" нацелился на подписание контракта с французским нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе перед вероятным уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, ранее 37-летний Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "МЮ". Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с "красными дьяволами", который действует до лета 2023 года.

По информации Mirror, после интервью Роналду "Юнайтед" ускорил свои планы по переходу Мбаппе и готов заплатить за его трансфер 170 миллионов евро (150 млн фунтов стерлингов). Английский клуб также способен выплачивать французу зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, сколько ранее получал Роналду.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира - 2022 в Катаре.