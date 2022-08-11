Озеро Урмия на грани исчезновения. Об этом говорится в публикации на Instagram-странице @nomadfervor, специализирующаяся на теме туризма.

"К концу 2017 года озеро сократилось до 10% от своего прежнего размера (и 1/60 объема воды в 1998 году) из-за постоянной засухи в Иране, а также из-за перекрытия местных рек, впадающих в него, и откачки подземных вод с прилегающей территории. Сокращение воды было прервано в 2019 году и сейчас озеро снова наполняется. Восстановление озера продолжилось в 2020 году благодаря осадкам выше нормы и действиям программы восстановления озера Урмия", - говорится в публикации.