Как есть банан правильно и с пользой

Не все люди знают, как правильно есть банан. И дело даже не в том, с какого конца начинать - "хвоста" или "носа".

Пришло время разобраться, как на самом деле нужно есть банан, чтобы получить от него максимум пользы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в банане содержится невероятное количество полезных веществ: это и ферменты, которые способствуют усвоению углеводов, и яблочная кислота, и пектин, и клетчатка, улучшающие пищеварение.

Кроме того, банан является источником калия. Соли этого минерала ускоряют выведение лишней жидкости из организме и способствуют устранению отеков. Также калий положительно влияет на работу сердца.

Главная ошибка любителей бананов в том, что, очищая банан, они стараются удалить и длинные волокна, которые располагаются между мякотью и шкуркой. Эти волокна, или флоэмы, содержат гораздо больше полезных веществ, чем мякоть. А значит, отказываться от них не нужно.

Чем лучше отделяются флоэмы, тем более спелый перед вами фрукт. Специалисты по питанию настоятельно советуют, не отказываться от такого ценного источника клетчатки, калия и витаминов.

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