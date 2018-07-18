Последние фото зверски убитой финалистки Missis World Russia - ФОТО

29-летняя модель Ксения Мецгер из Магнитогорска в 2016 году стала финалисткой конкурса красоты Missis World Russia. Девушка вместе с мужем и маленьким сыном переехала в США, передает Day.Az со ссылкой на Ren.tv. Но недавно вернулась домой, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. Покупателя Ксения искала в интернете. Как рассказала ее мать, 16 июля модель отправилась в автосервис, чтобы показать машину потенциальному клиенту. После этого девушка перестала выходить на связь.

Спустя сутки ее тело нашли в лесу Кизильского района. Правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 24-летний местный житель.

Он признал свою вину и показал место, где спрятал тело. По версии следствия, подозреваемый ударил Ксению молотком по голове в автосервисе, после чего решил избавиться от тела.