Аргентавис: самая большая птица в истории Земли

Наука не знает птиц больше Аргентависа. Ученые считают: гигант весил до 100 килограмм и вырастал до 3 метров в высоту, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Не меньше поражает и размах крыльев, составляющий больше 7 метров.

Для сравнения, самая крупная современная птица, андский кондор, в целых 6 раз меньше аргентависа - правда, тот населял Землю еще пять миллионов лет назад. Вид Argentavis magnificens практически не изучен: палеонтологи знают лишь, что птица обладала слабыми грудными мышцами и больше парила, чем летала.

Сложно представить, насколько величественно мог выглядеть парящий аргентавис на фоне прозрачного неба. И он вовсе не был безобидным - считается, что аргентавис мог нападать даже на саблезубых тигров и отбирать у них добычу.

Странным выглядит исчезновение аргентависов с лица планеты. Продолжительность жизни этих удивительных птиц составляла более ста лет. Естественных врагов у нее не было вовсе, умирали гиганты только от старости. В теории, аргентависы могли бы существовать и сегодня - но мы, конечно же, вряд ли могли бы пропустить такого гиганта, парящего в небе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook