История женщины, которая за 40 лет родила 69 детей
В современном мире родителей, решившихся на трех или более детей, окружающие считают практически героями. Но некоторых количество малышей в семье совсем не смущает.
Недавно мы писали о том, как живет женщина, родившая 38 детей, а сегодня продолжаем рассказ о многодетных мамах и знакомим вас с женщиной, у которой официально зарегистрировали самое большое количество детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, эта женщина жила в России в VIII веке, была крестьянкой и родила своему мужу Федору Васильеву 69 детей. В семье Васильевых 16 раз появлялись близнецы, 7 раз рождались тройняшки и 4 раза женщине удалось выносить и родить четверняшек. Удивительно, но почти всем детям плодовитой пары удалось в младенчестве выжить: погибли лишь два малыша Васильевых.
Правда, женщина, которая перенесла в общей сложности 27 родов в промежуток с 1725 по 1765 гг., не задержалась на этом свете надолго. Многодетная мама умерла, оставшись в истории женщиной, родившей больше всех детей (кстати, не сохранилось даже ее имени).
А вот ее супруг счастливо прожил довольно долгую жизнь. Более того, он женился второй раз. И вторая супруга родила Васильеву еще 18 детей: 6 двойняшек и 2 тройни. В общей сложности мужчина стал отцом 87 детей. Выжили из них 82.
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