Ли Цинъюнь: китаец, проживший 256 лет

Китаец Ли Цинъюнь считается самым долгоживущим человеком в мире из всех, когда-либо рождавшихся на планете. К сожалению, многие факты из его жизни невозможно подтвердить, а некоторые и вовсе разнятся. Тем не менее, история этой необычной персоны будоражит умы не одно поколение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Ли Цинъюнь родился в городе Ци Цзянь Сиань (провинция Сычуань) в 1677 году. С малых лет он интересовался свойствами различных трав и посвятил изучению растений всю свою жизнь.

Многие историки связывают необычайную "живучесть" Ли с тем, что мужчина прекрасно разбирался в травах и испробовал многие из чудодейственных свойств растений на себе.

В почтенном возрасте 71 года он начал преподавать боевые искусства. Как рассказывали ученики Ли, особое внимание он уделял выполнению физических упражнений и делал их ежедневно.

Китайское правительство не раз поздравляло Цинъюня с очередным юбилеем. Существуют императорские документы, подтверждающие, что в 1827 году старец торжественно отметил 150-летие. И уже через полвека он получил поздравление от властей с еще более внушительной датой - 200-летием.

Ли Цинъюнь умер 6 мая 1933 года. У мужчины было 24 жены и после себя он оставил более 200 наследников, которые теперь обитают в самых разных точках земного шара. А секрет феноменального долгожительства старца, похоже, никогда не будет раскрыт.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook