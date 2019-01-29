Ли Цинъюнь: китаец, проживший 256 лет
Китаец Ли Цинъюнь считается самым долгоживущим человеком в мире из всех, когда-либо рождавшихся на планете. К сожалению, многие факты из его жизни невозможно подтвердить, а некоторые и вовсе разнятся. Тем не менее, история этой необычной персоны будоражит умы не одно поколение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Ли Цинъюнь родился в городе Ци Цзянь Сиань (провинция Сычуань) в 1677 году. С малых лет он интересовался свойствами различных трав и посвятил изучению растений всю свою жизнь.
Многие историки связывают необычайную "живучесть" Ли с тем, что мужчина прекрасно разбирался в травах и испробовал многие из чудодейственных свойств растений на себе.
В почтенном возрасте 71 года он начал преподавать боевые искусства. Как рассказывали ученики Ли, особое внимание он уделял выполнению физических упражнений и делал их ежедневно.
Китайское правительство не раз поздравляло Цинъюня с очередным юбилеем. Существуют императорские документы, подтверждающие, что в 1827 году старец торжественно отметил 150-летие. И уже через полвека он получил поздравление от властей с еще более внушительной датой - 200-летием.
Ли Цинъюнь умер 6 мая 1933 года. У мужчины было 24 жены и после себя он оставил более 200 наследников, которые теперь обитают в самых разных точках земного шара. А секрет феноменального долгожительства старца, похоже, никогда не будет раскрыт.
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