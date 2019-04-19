Ученые рассказали, что не стоит ложиться спать натощак ради сокращения числа потребляемых калорий. Такая привычка может негативно отразиться на здоровье, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Отказ от еды перед сном лишит организм необходимых питательных веществ и микроэлементом, таких как витамин D3 и B12. Регулярный пропуск ужина может навредить метаболизму, повлиять на уровень инсулина и гормональный фон. Голод не даст нормально выспаться и приведет к появлению болей в желудке, заявил консультант питания и диетологии из индийского центра Panchsheel Park Манджари Чандра.



Многие люди, стремящиеся похудеть, предполагают, что пропущенный ужин решит проблему. В действительности все работает наоборот - из-за отказа от еды вес начнет расти. Пропуск вечернего и утреннего приема пищи ухудшает концентрацию, что мешает работать и приводит к перепадам настроения из-за скачков уровня серотонина. Ограничения перед сном допускаются только во время поста.