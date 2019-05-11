Сержант Красной Армии, Михаил Алексеевич Егоров, водрузивший вместе с младшим сержантом М. В. Кантария 1 мая 1945 года Красное Знамя Победы на крыше Рейхстага, демобилизовался из армии только в 1947 году (Неустроев С. А., "Путь к рейхстагу"). Дальнейшая судьба Героя Советского Союза сложилась совсем не такой, какой она должна была бы быть по мнению большинства.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

В большом интервью газете "Московский Комсомолец" (материал Ирины Бобровой "Знамя Победы не спасло от бед" от 5 мая 2006 года) внучка М. А. Егорова рассказала, что произошло с ее легендарным дедом после демобилизации и возвращения к мирной послевоенной жизни.

После того, как по распоряжению советского командования Кантария с Егоровым два года ездили в различные воинские части и рассказывали о своем подвиге (кстати, Звездами Героев СССР их наградили лишь год спустя, 8 мая 1946 года), Михаил Алексеевич вернулся на родину в небольшой городок Рудню, что на Смоленщине. Ныне здесь располагается музей фронтовика, которым и заведует внучка героя - Ирина Егорова.

Поскольку допустить, чтобы герой работал простым колхозником, местная власть не могла, его обязали закончить партшколу и стали активно продвигать по службе. Вначале он был завторгом магазина, потом - заведовал скотоводческим комплексом, после - был председателем колхоза. Затем переехал с семьей в город, стал работать на консервном заводе, снабженцем. Помогал землякам, чем мог, даже "выбил" для Дома Культуры автобус, который прослужил до наших дней.

Сам жил бедно, в старом деревянном доме без удобств и только к концу 1960-х семья Егорова переехала в дом с центральным отоплением, телефоном, ванной. Тогда же ему была оформлена персональная пенсия. На 20-летие Победы Н. С. Хрущев пригласил М. А. Егорова в Кремль, и на вопрос, что бы фронтовик хотел в подарок, тот ответил, что мотоцикл "Урал".

Егоров и Кантария еще долго дружили, и приехавший как-то в гости к другу Мелитон был в шоке от того, как бедно живет Михаил. Но Егоров не замечал этого, всю свою недолгую жизнь он старался сделать что-то хорошее для других. Это желание помочь, по мнению внучки, его и сгубило.

На вопрос, пил ли дед, она отвечает честно, хотя и видно, что эту тему ей не очень хочется поднимать. Да, к нему приходили люди, приезжали. Как водится, накрывали столы... За долгие годы таких посиделок Егоров пристрастился к выпивке. Очевидно, она его и сгубила 20 июня 1975 года. Кто-то из знакомых попросил его доехать в близлежащий поселок. Будучи очень и очень пьяным, Егоров все же сел в подаренную сельсоветом по случаю 30-летия Победы "Волгу", поехал, но на повороте столкнулся с груженой огурцами фурой.

"Скорая" ехала 40 минут, в течение которых Егоров был еще жив... Очевидцы событий считают, что столь длительное ожидание врачей как раз и объясняется тем, что власти не знали, как быть с информацией о том, что герой-фронтовик был смертельно пьян.

Егоров похоронен у крепостной городской стены Смоленска, с воинскими почестями. Первым проститься с другом приехал из Грузии Мелитон Кантария...