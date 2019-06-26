Все рассуждения о рекордных кассовых сборах современных фильмов разбиваются на мелкие осколки, если учесть, что стоимость билетов в кино постоянно растет. Вместе с ценой на попкорн, хлеб, гречку, картошку и жилищно-коммунальные услуги. В 1910 году поход в кино обходился среднестатистическому американцу в 7 центов, а сейчас в $8,65.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Портал boxofficemojo.com регулярно пересчитывает итоговые сборы в США в новых ценах. А это основная, исторически сложившаяся доля рынка, в целом, отражающая мировые тенденции. И знаете что? Самый молодой фильм в этом списке - "Титаник"!

Унесенные ветром, 1939

Кассовые сборы в 1939 году $199 млн В сегодняшних ценах - $1823 миллиона.

Звёздные войны: Эпизод 4 - Новая надежда, 1977

Нескорректированная выручка - $461 млн, с учетом инфляции $1605 миллионов.

Звуки музыки, 1965

$159 млн в 1965 году превратились $1284 миллиона сегодня.

Инопланетянин, 1982

$435 млн тогда и $1278 сейчас.

Титаник, 1997

В 1997 году самая грустная история в мире собрала $659 миллионов, которые сегодня превратились в $1221 миллиона.

Десять заповедей, 1956

$66 миллионов против $1180 млн

Челюсти, 1975

$260 млн выросли до $1154 миллионов.

Доктор Живаго, 1965

$112 млн и $1180 в ценах этого года.

Изгоняющий дьявола, 1973

$233 млн чуть-чуть не дотянули до миллиарда, $996 млн

Белоснежка и семь гномов, 1937

За 82 года $185 миллионов* превратились в $982 миллиона.

* - выручка четырех релизов ленты: в 1937, 1983, 1987 и 1993 годах.

В тексте приведены данные о кассовых сборах в США.

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