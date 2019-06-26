10 самых кассовых фильмов в истории кино
Все рассуждения о рекордных кассовых сборах современных фильмов разбиваются на мелкие осколки, если учесть, что стоимость билетов в кино постоянно растет. Вместе с ценой на попкорн, хлеб, гречку, картошку и жилищно-коммунальные услуги. В 1910 году поход в кино обходился среднестатистическому американцу в 7 центов, а сейчас в $8,65.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Портал boxofficemojo.com регулярно пересчитывает итоговые сборы в США в новых ценах. А это основная, исторически сложившаяся доля рынка, в целом, отражающая мировые тенденции. И знаете что? Самый молодой фильм в этом списке - "Титаник"!
Унесенные ветром, 1939
Кассовые сборы в 1939 году $199 млн В сегодняшних ценах - $1823 миллиона.
Звёздные войны: Эпизод 4 - Новая надежда, 1977
Нескорректированная выручка - $461 млн, с учетом инфляции $1605 миллионов.
Звуки музыки, 1965
$159 млн в 1965 году превратились $1284 миллиона сегодня.
Инопланетянин, 1982
$435 млн тогда и $1278 сейчас.
Титаник, 1997
В 1997 году самая грустная история в мире собрала $659 миллионов, которые сегодня превратились в $1221 миллиона.
Десять заповедей, 1956
$66 миллионов против $1180 млн
Челюсти, 1975
$260 млн выросли до $1154 миллионов.
Доктор Живаго, 1965
$112 млн и $1180 в ценах этого года.
Изгоняющий дьявола, 1973
$233 млн чуть-чуть не дотянули до миллиарда, $996 млн
Белоснежка и семь гномов, 1937
За 82 года $185 миллионов* превратились в $982 миллиона.
* - выручка четырех релизов ленты: в 1937, 1983, 1987 и 1993 годах.
В тексте приведены данные о кассовых сборах в США.
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