Проверьте, слышите ли вы эти фразы любви, заботы и доверия. Звучать они могут, разумеется, по-разному, но должны нести тот же глубокий смысл. Рамблер рассказывает, почему важны эти слова и что за ними стоит, передает Day.Az.

Фразы заботы

"На улице холодно, одевайся теплее", "Не забудь пообедать"/ "Ты пообедала"?, "Ты успела на важную встречу?" - все эти вопросы и утверждения кажутся мелочью, но говорят о многом. Среди личных забот и бесконечного потока мыслей (вероятонее всего, о работе) мужчина не забывает о том, что у него есть девушка, и о ней нужно заботиться. Ему важно, чтобы ей было тепло, чтобы она не заболела, не была голодной и чтобы успела все важные дела.

Фразы доверия

"Мне хочется тебе обо всем рассказать", "Я тебе доверяю", "Мне важно знать твое мнение": если мужчина готов обсуждать свои вопросы и проблемы не только с друзьями, но и с девушкой, это хороший знак. Крепкие отношения держатся не только на любви и страсти: они должны подкрепляться полезными друг для друга беседами. Если мужчине интересно с девушкой, и он готов с ней делиться своими сокровенными мыслями, значит, он серьезно к ней относится.

Фразы любви

И это не просто банальное "Я тебя люблю". "Мне не хочется, чтобы ты переживала", "Мы не виделись всего день, а я ужасно соскучился", "Ты самая лучшая" - в этих фразах смысла порой больше, чем в обычном признании в любви. Главное - чтобы все слова подкреплялись действиями. Говорит, что скучает? Пускай скорее планирует ближайшую встречу!

Фразы "будущего"

"Я хочу познакомить тебя со своей семьей/со своими друзьями/со своими коллегами" - для мужчины важно показать свою девушку. Если он не торопится ввести ее в свой привычный круг общения, возможно, он не относится к девушке серьезно. "В будущем нам надо переехать/обзавестись/съездить" - когда речь идет о совместном будущем, это прекрасный знак. Мужчина строит планы на свою жизнь и не видит ее без вас. Путь к успеху!

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