Космический аппарат Voyager 2 спустя более 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство, передав оттуда первые данные. Как сообщает NASA, аппарат покинул гелиосферу - "защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Аппарат вышел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли еще 5 ноября 2018 года. Информация от аппарата поступила на Землю спустя год. Описание полученной информации было опубликовано в журнале Nature Astronomy, статьи описывают результаты с детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы - газа, состоящего из заряженных частиц.

"Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства", - сообщает NASA.

Межзвездное пространство, как и гелиосфера, содержит плазму, хотя и более холодную и плотную, чем в гелиосфере, а также космическое излучение.

Напомним, ранее за пределы гелиосферы выходил только Voyager 1. Его данные помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. Voyager 2 подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница. При пересечении этой невидимой линии значительно снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и выросли показатели межзвездной радиации.

"Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса", - сообщает NASA.

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