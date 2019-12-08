В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для создания химеры на четвертый день после зачатия четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

По информации издания, всего родилось десять таких особей, восемь из которых погибли в первую неделю жизни в лаборатории.

Летом этого года в Японии получили одобрение эксперименты по созданию гибридных эмбрионов человека и животных. В рамках исследования планируется вводить стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, чья собственная поджелудочная железа не развивается.