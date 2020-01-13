Продукты, которые помогают справиться с запахом перегара

После бурной вечеринки всегда хочется съесть что-то, что облегчит похмельный синдром. Для этого есть множество продуктов, а есть те, которые помогут устранить неприятный алкогольный запах. "Рамблер" рассказывает о продуктах, которые помогут пережить утро после употребления алкоголя, передает Day.Az.

Кофе

Обычный чёрный кофе, казалось бы, не самый очевидный продукт в борьбе с неприятным запахом изо рта. Однако он является натуральным ароматизатором, поэтому может "перебить" последствия бурной вечеринки. Кроме того, напиток придаст вам бодрости, если вы не выспались.

Острые приправы

В этом деле главное - не увлекаться. Острая пища может вызвать сильное раздражение в желудке и поджелудочной. Однако у приправ есть выраженный запах, который поможет ненадолго устранить даже сильный перегар.

Лимон и мята

Эти продукты - основные в борьбе с неприятными запахами. Если вы не особый фанат кислого, можно просто пожевать свежие листики мяты. Известно, что такое практиковали ещё в древности. Лимон также является натуральным ароматизатором, помогающим в устранении запахов, достаточно просто съесть одну дольку цитруса.

Картофель

Про этот метод известно мало, но он считается очень эффективным. Применять его надо заранее: перед тем, как лечь спать. Нужно съесть половину сырого картофеля, если вы знаете, что наутро проснетесь с сильным запахом. У многих могут возникнуть сложности с поеданием этого продукта, поэтому можно размолоть его в мясорубке или порезать.