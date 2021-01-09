https://news.day.az/unusual/1305223.html Ученые выяснили, кто больше всего подвержен алкоголизму
Ученые выяснили, кто больше всего подвержен алкоголизму
Американские ученые выяснили, какая категория людей чаще других страдает от алкоголизма. Соответствующее исследование провели специалисты в Медицинском университете Чикаго.
В рамках эксперимента молодые люди употребляли спиртное на протяжении 10 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Результаты показали, что те, кто отмечал полезность и приятные эффекты от спиртных напитков, имели значительно больше шансов столкнуться с алкоголизмом.
Всего в исследовании принимали участие 190 человек. Те, кто жаловался на негативные эффекты от похмелья, значительно реже принимали алкоголь.
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