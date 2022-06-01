Простой способ узнать, созрел ли арбуз

Австралийский фермер рассказал, как быстро проверить, созрел ли арбуз. По его словам, для этого достаточно двух пальцев, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Фермер пояснил, что его способ заключается в следующем: нужно взять арбуз и найти на нем две темно-зеленые линии. После этого между ними нужно приложить два пальца.

Мужчина отметил, если арбуз созрел, то темно-зеленые линии должны быть на расстоянии двух пальцев.

Отмечается, что после попадания этого лайфхака в соцсети, одна из пользовательниц решила его проверить. К ее удивлению, метод оказался рабочим.