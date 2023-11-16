Обнаружена вторая самая далекая галактика

Астрономы Пенсильванского университета обнаружили вторую самую далекую галактику с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Галактика располагается в области космоса, известной как скопление Пандоры или Abell 2744, на расстоянии почти 33 миллиарда световых лет. Дошедший до Земли свет от них был испущен около 330 миллионов лет после Большого взрыва, а путь занял около 13,4 миллиарда лет, однако с тех пор Вселенная значительно расширилась.

Ученые отмечают, что эта, а также еще одна галактика, занимающая четвертое место по удаленности, выглядят больше, чем просто красные точки, что указывает на их относительно большие размеры для галактик того времени. Одна из них как минимум в шесть раз больше других далеких галактик и имеет диаметр около 2000 световых лет.

Скопление Пандоры удобно для исследований тем, что она расположена за несколькими скопления галактик, которые создают эффект увеличения изображения за счет гравитационного линзирования. В 2022 году космический телескоп Джеймса Уэбба получил одно из самых первых изображений глубокого поля этой области, охватив 60 тысяч различных источников света.