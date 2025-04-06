Самая милая спасательная операция в мире

В Малайзии пожарный спас котенка, застрявшего в дорожном конусе. Попавшего в ловушку котика аккуратно вытолкнули из конуса, после чего он просто выпал с другой стороны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.