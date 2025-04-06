https://news.day.az/unusual/1742545.html Самая милая спасательная операция в мире - ВИДЕО В Малайзии пожарный спас котенка, застрявшего в дорожном конусе. Попавшего в ловушку котика аккуратно вытолкнули из конуса, после чего он просто выпал с другой стороны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая милая спасательная операция в мире - ВИДЕО
В Малайзии пожарный спас котенка, застрявшего в дорожном конусе. Попавшего в ловушку котика аккуратно вытолкнули из конуса, после чего он просто выпал с другой стороны.
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