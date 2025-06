Открыт атмосферный «эффект памяти», управляющий сезонными ливнями

Немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений обнаружили механизм, перевернувший представление о сезонных дождях. Оказалось, что муссонные ливни работают по принципу "переключателя", а атмосфера способна "запоминать" состояние влажности неделями. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда выяснила, что атмосфера сохраняет "память" в виде водяного пара, что объясняет резкие переходы между сухими и дождливыми сезонами.

Для запуска муссона требуется критический порог - 35 кг водяного пара на квадратный метр площади. Этот механизм работает без влияния океанов, что раньше считалось невозможным.

"Это как если бы воздух был гигантской батареей, накапливающей влагу весной и постепенно расходующей ее осенью", - пояснила ведущий автор исследования Аня Катценбергер.

Открытие способствует лучшему прогнозированию погодных бедствий, поскольку понимание работы "переломных точек" поможет предсказывать засухи и наводнения.