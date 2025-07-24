Раскрыта удивительная польза опасного гриба из гробницы Тутанхамона

Ученые из Университета Пенсильвании нашли в токсичном грибе Aspergillus flavus вещества, которые способны останавливать рост раковых клеток. Этот гриб известен тем, что его споры обнаруживали в гробнице Тутанхамона и связывали с легендой о "проклятии фараона". Теперь оказалось, что он может быть не только опасным, но и полезным. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Natural Products (J Nat Prod), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Aspergillus flavus известен как опасный гриб, споры которого способны вызывать тяжелые инфекции. Его находили в древних усыпальницах, включая гробницу Тутанхамона, и именно он долгое время считался вероятной причиной загадочных болезней археологов. Теперь оказалось, что этот гриб производит редкий тип молекул - RiPP‑пептиды, которые ранее почти не встречались у грибов.

В ходе исследования ученые протестировали разные штаммы аспергилл и смогли выделить четыре уникальных соединения, получивших название асперигимицины. Эти молекулы отличаются особой структурой из взаимосвязанных кольцевых звеньев и проявили выраженную активность против раковых клеток: они блокировали формирование микротрубочек, необходимых для деления опухолевых клеток.

Эксперименты показали, что асперигимицины способны проникать в клетки и действовать избирательно, снижая риск повреждения здоровых тканей. Исследователи рассматривают их как перспективную основу для создания новых противораковых препаратов и планируют дальнейшие тесты на моделях заболеваний.

Открытие демонстрирует, как природные организмы, считавшиеся источником опасности, могут стать отправной точкой для создания новых лекарств.