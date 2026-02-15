Мужчина случайно выбросил в мусор золотые слитки на сотни тысяч евро

В итальянской провинции Лечче 57-летний мужчина выбросил в мусор жестяную коробку с 20 золотыми слитками, которые собирал годами. Об этом сообщает портал RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Торре-Лапилло. Мужчина по ошибке отправил в бак коробку с золотом вместе с обычными бытовыми отходами. Общая стоимость слитков составила около 120 тысяч евро.

Обнаружив пропажу на следующий день, он обратился в полицию. Полицейские изучили записи с камер наблюдения, подтвердили слова заявителя и выяснили, что мусор уже вывезли на свалку в соседний город Удженто. На полигоне развернули поисковую операцию. В итоге коробку со всеми двадцатью слитками нашли и вернули владельцу.