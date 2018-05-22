В Париже начали демонтаж известного колеса обозрения

Во французской столице, где ранее Эйфелеву башню закрыли для посетителей в связи с забастовкой персонала по безопасности, начали демонтаж известного колеса обозрения, которое 17 лет проработало на площади Конкорд. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Окончательный демонтаж колеса обозрения начали этими выходными. Вес 400 тонн, высота 70 метров. Демонтаж планируют завершить в четверг", - говорится в сообщении.

В работах участвуют 30 строителей.

После демонтажа части колеса будут загружены на 18 полуприцепов и переданы на хранение, пока не решено их будущее.

Аттракцион за год посещают 400 тыс. человек.