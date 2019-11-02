В центре чилийской столицы Сантьяго снова собрались тысячи чилийцев, чтобы выразить несогласие с политикой правительства в социальной и экономической сфере.

Манифестация носит мирный характер, но полиция применила слезоточивый газ​​​, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По всей стране вот уже которую неделю проходят марши протеста, на улицы городов выходят сотни людей.

В ходе беспорядков задержаны и ранены тысячи человек, есть погибшие.

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