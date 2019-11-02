https://news.day.az/world/1171830.html В Чили возобновились марши протеста
В Чили возобновились марши протеста
В центре чилийской столицы Сантьяго снова собрались тысячи чилийцев, чтобы выразить несогласие с политикой правительства в социальной и экономической сфере.
Манифестация носит мирный характер, но полиция применила слезоточивый газ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По всей стране вот уже которую неделю проходят марши протеста, на улицы городов выходят сотни людей.
В ходе беспорядков задержаны и ранены тысячи человек, есть погибшие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре