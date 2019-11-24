В Чили во время протестов, которые проходят в стране с середины октября, неизвестные ограбили банк на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает France 24 и El Comercio, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации газеты El Comercio, в Сантьяго грабители проникли в здание с помощью кислородных резаков. Из госбанка злоумышленники вынесли 150 млн чилийских песо (около 190 тысяч долларов), 16 тысяч долларов, 3,8 тысячи евро и два оружия.

По данным Министерства внутренних дел страны, было зарегистрировано еще как минимум пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

Напомним, протесты в чилийской столице вспыхнули несколько месяцев назад, когда власти решили поднять цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).