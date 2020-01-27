Появились кадры с места крушения вертолета Коби Брайанта - ВИДЕО

Вертолет баскетболиста разбился о холм

В Интернете появились видео с места крушения вертолета, в результате которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Один из роликов был опубликован в YouTube пользователем Kish A, передает Day.Az со ссылкой на liga.net.

На нем видно, что на месте катастрофы работают спасатели. Обломки все еще дымятся. В городе видны пожарные и вертолеты экстренных служб.

26 января в Калифорнии разбился вертолет баскетболиста Коби Брайанта. Сообщается, что вместе с ним летела тринадцатилетняя дочь Джианна. Всего на борту находились пятеро человек. Все они погибли.

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