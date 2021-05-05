Индия одобрила "коктейль антител" от Roche и Regeneron для лечения COVID-19

Индия одобрила экстренное применение "коктейля антител", разработанного корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron, для лечения COVID-19. Об этом в среду сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, препарат представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба - синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом.

Лекарство предназначено пациентам, у которых высок риск развития тяжелых форм COVID-19. Препарат увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию.

5 мая в Индии установлен новый антирекорд по числу умерших из-за коронавируса за последние 24 часа - 3 780 человек. Выявлено 382 315 новых случаев инфицирования за сутки. Общее число заразившихся за все время эпидемии в стране составило 20 665 148, число летальных исходов достигло 226 188. Система здравоохранения государства перегружена, наблюдается дефицит препаратов и медицинского кислорода.