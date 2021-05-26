Женевский офис ООН готов провести встречу Путина и Байдена

Женевский офис ООН готов предоставить площадку для саммита Россия-США, если от сторон поступит такой запрос.

Как передает Day.Az, об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.

"Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдет в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне. Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его (саммит - ред.) поддержать", - заявила она.