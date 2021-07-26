В США охотятся за ураганами и смерчами - ВИДЕО
Торнадо на горизонте - опасность для фермеров и цель для охотников. Ежегодно сотни человек в США следуют за ураганами и смерчами, чтобы снять опасное явление природы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Сезон - примерно с весны до середины лета, но и после его окончания можно снять достойные кадры. Но фото и видео - фактически лишь побочный продукт. Оказаться наедине со стихией, рискуя жизнью - вот что влечёт самых фанатичных охотников.
Дэвид Бакстер, охотник за торнадо:
"Не позволяйте страху диктовать решения. Страхов много, например удар молнии - это может быть очень опасно. Но это такое упоение, которое доступно только тем, кто играет в высшей лиге".
Автомобили охотников - настоящие броневики, прочность конструкции часто проверяют в реактивной струе авиационного двигателя. Тем не менее, трагические случаи не редки. Поэтому и сами охотники, которые благодаря своему увлечению первыми оказываются на месте удара стихии, не отказывают в помощи тем, кто пострадал от торнадо.
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