https://news.day.az/world/1372169.html Санитары психбольницы в России избили пациентку - ВИДЕО
Санитары психбольницы в России избили пациентку - ВИДЕО
Санитаров ярославской областной психиатрической больницы обвинили в избиении пациентки. Об этом сообщает "Свободный Ярославль", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Психиатрическая бригада забирала девушку из жилого дома. Однако двое санитаров избили связанную пациентку, пока везли ее в лифте. Кадры с камер наблюдения напоминают фильм ужасов.
На них заметно, что мужчины начинают наносить удары в живот и по голове девушки только после того, как закрываются двери лифта, за которыми стоят люди. При этом девушка кричит и пытается вырваться.
В департаменте здравоохранения региона начали проверку после случившегося.
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