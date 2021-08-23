Санитары психбольницы в России избили пациентку

Санитаров ярославской областной психиатрической больницы обвинили в избиении пациентки. Об этом сообщает "Свободный Ярославль", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Психиатрическая бригада забирала девушку из жилого дома. Однако двое санитаров избили связанную пациентку, пока везли ее в лифте. Кадры с камер наблюдения напоминают фильм ужасов.

На них заметно, что мужчины начинают наносить удары в живот и по голове девушки только после того, как закрываются двери лифта, за которыми стоят люди. При этом девушка кричит и пытается вырваться.

В департаменте здравоохранения региона начали проверку после случившегося.