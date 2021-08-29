Убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме

Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Los Angeles Times.

Роберт Кеннеди - брат убитого президента США Джона Кеннеди - был убит в июне 1968 года в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. В преступлении признали виновным палестинца Серхана Серхана, его приговорили к смертной казни, затем смягчив наказание до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.

Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сына убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения Серхана. 77-летний палестинец мог просить УДО с 1972 года, он предпринимал несколько попыток в период с 1983 по 2006 годы, но всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.