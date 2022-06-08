Цепная авария с погибшим произошла в Москве

В Москве на улице Крылатской вечером 7 июня произошла авария с участием двух автомобилей. Через несколько мгновений мужчина, вышедший на проезжую часть из пострадавшего автомобиля, попал под колеса проезжавшей мимо иномарки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным Госавтоинспекции Москвы, трагическому инциденту предшествовала авария без пострадавших. На проезжей части столкнулись автомобиль Audi и фургон Kia. Дальнейшие события сняла видеокамера, кадры опубликовал департамент столичного транспорта.

Водитель Audi после ДТП вышел из машины и подошел к фургону, чтобы осмотреть полученные им повреждения. Он не увидел автомобиль BMW, который мчался по дороге на полной скорости. Иномарка врезалась в стоящий на дороге грузовик. По предварительной информации, за рулем BMW находилась 28-летняя девушка. От удара 38-летний мужчина скончался на месте.

Обстоятельства смертельной аварии на месте выясняют сотрудники столичной Госавтоинспекции. Этот процесс контролирует прокуратура Западного административного округа Москвы.