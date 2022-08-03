Крупная река Европы оказалась на грани закрытия

Одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия из-за падения уровня воды. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозам, к выходным уровень воды в Рейне в городе Кауб снизится до 47 сантиметров и окажется в пределах того, чтобы стать непроходимым для грузовых судов. Этот участок реки в стране считается ключевым для отгрузки товаров, включая мазут, бензин, уголь. На данный момент вода находится на уровне чуть больше 60 сантиметров.

Уровень воды упал до минимального значения с 2018 года. Суднам приходится перевозить меньшие объемы, чтобы снижать давление на реку. Подобное положение затрудняет перевозку. "Поскольку транспортировка по Рейну нарушена, а такие альтернативы, как железная и автомобильная дорога, выглядят все более дорогими, Германии и Швейцарии будет трудно создать запасы дизельного топлива до того, как температура понизится", - заявил аналитик компании Facts Global Energy Джош Фолдс.