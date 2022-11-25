Покойная принцесса Диана оказалась популярнее Карла III и британской монархии

Социологический опрос показал, что погибшая 25 лет назад принцесса Диана популярнее короля Великобритании Карла III. Об этом на своем сайте сообщает аналитическая компания YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники организации провели опрос общественного мнения, желая выяснить, что британцы думают о покойной принцессе Диане. Оказалось, что 72 процента британцев относятся к погибшей в 1997 году бывшей жене Карла III положительно. 34 процента из них описали свое отношение к принцессе как "крайне положительное".

При этом о позитивном отношении к действующему монарху заявили только 67 процентов респондентов, и лишь 60 процентов сказали, что хорошо относятся к британской монархии в целом. Очень положительно к Карлу III относятся 25 процентов подданных, а к институту монархии - 20.

Специалисты YouGov также выяснили, что хуже всего к принцессе Диане относятся люди старше 50 лет: среди них о ней высказались отрицательно 25-26 процентов опрошенных. В возрастной категории 25-49 лет таких людей всего 13 процентов. Кроме того, оказалось, что 70 процентов респондентов из категории 18-24 лет, то есть родившихся уже после ее гибели, относятся к принцессе положительно.

Мать принцев Уильяма и Гарри, принцесса Уэльская Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом. Ее автомобиль, преследуемый машинами папарацци, врезался в один из столбов туннеля Альма.