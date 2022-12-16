ВВС Турции провели учебные полеты в Эгейском море

Военно-воздушные силы Турции провели учебные полеты в небе над Эгейским морем, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что полеты осуществлены в международном воздушном пространстве с участием самолетов, взлетевших с различных аэродромов страны.

В ведомстве поделились кадрами действий военных пилотов.